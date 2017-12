La companyia teatral 'The Chanclettes' donarà el tret de sortida al carnaval tarragoní

El Teatre Tarragona acollirà l'espectacle #Dputucool el 2 de febrer

Actualitzada 11/12/2017 a les 16:50

El Teatre Tarragona acollirà l’espectacle #Dputucool de la companyia The Chanclettes el proper 2 de febrer, data que marcarà l’inici del Carnaval de Tarragona. La companyia barcelonina celebra els seus 20 anys sobre els escenaris amb aquest darrer espectacle.El xou fa un retrat de la societat i de temes socials i polítics d’actualitat. The Chanclettes és una companyia de teatre d’humor creadora del ‘túrmixplayback’: una barreja de cançons, films, anuncis i programes de televisió que les transmuses serveixen amb perruques i talons. Amb més de 2000 actuacions i aparicions en programes com els de Júlia Otero i Jordi González, han guanyat els premis Aplaudiment Sebastià Gasch (2000) i l’Aste Nagusia de Bilbao (2004).Les entrades ja són a la venda i es poden adquirir a través d'aquest web