Iglesias reivindica una «alternativa entre progressistes» que blindi els drets socials i rebutgi la unilateralitat

El líder de Podem convida ERC i el PSC a una «tercera opció més sensata» i acusa els independentistes d'«estafar» amb promeses que «no es poden complir»

Actualitzada 11/12/2017 a les 21:05

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha reivindicat aquest dilluns des de Tarragona «una alternativa entre progressistes» com a via per desencallar la situació política a Catalunya. Creu que és «més sensat» optar per una tercera via que aposti per la reconciliació, el diàleg, la defensa dels drets socials i que rebutgi la unilateralitat. Ho ha defensat així com a alternativa que els independentistes, amb la mirada posada a ERC, ideïn «el següent pas del processisme» o que Miquel Iceta, líder del PSC, «balli al mig» de Cs i el PPC. En un acte polític al costat de Xavier Domènech, Pablo Iglesias ha acusat també els independentistes d'«estafar» els ciutadans en prometre projectes i terminis que «no es poden complir».