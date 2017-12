Un incendi a la riba del Francolí afecta la circulació ferroviària

El foc es va produir sota el pont per on passen els trens

Redacció

Actualitzada 10/12/2017 a les 11:29

Aquest dissabte a la nit un foc va cremar uns 300 metres quadrats de matolls a la riba del Francolí. Les flames es van originar passat un quart de deu de la nit, per causes desconegudes, sota el pont per on passen les vies de tren, fet que va afectar la circulació d’aquests. Els bombers desplaçats fins a la zona van demanar tallar el subministrament elèctric a la catenària, així com la circulació dels combois, per motius de seguretat.



Les tasques dels bombers van permetre que es restablís el servei elèctric mitja hora després d’iniciar el servei, tot i que la circulació ferroviària no es va poder reprendre fins les deu de la nit. Això va provocar afectacions a les línies R14, R15 i R16, que van registrar uns retards aproximats de mitja hora.