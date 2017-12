Rufián diu que cal combatre «el front nacional taronja» en la seva visita al mercadet Bonavista

El diputat d'ERC assegura ser «l'alternativa al club del 155» en barris com el tarragoní

Actualitzada 10/12/2017 a les 12:31

Gabriel Rufián, diputat al Congrés per ERC, ha passejat aquest diumenge al matí entre les parades del mercadet de Bonavista, on ha estat saludat per moltes persones, que també li han demanat fer-se una foto amb ell, i altres que l'han increpat i han mostrat banderes espanyoles mentre feia la seva intervenció davant els mitjans de comunicació. Rufián, preguntat per les enquestes, diu que «a ERC les comentem poc, fins i tot les que ens són favorables, perquè l'única vàlida és la del 21 de desembre. Anem a guanyar i, en barris com aquest, nosaltres som l'alternativa al club del 155, dels colpistes i aquí, a Bonavista, i a la ciutat de Tarragona, de la marca blanca del PP, que és Ciutadans: diàleg o porres». Rufián s'ha referit a la candidata de Ciutadans com «l'IbexArrimadas», i ha recordat que destacats membres d'ERC, com Jordi Salvadó, «és de Torreforta, i jo de Cornellà».



En l'acte públic, Rufián, s'ha dirigit les persones que anaven a fer compres a Bonavista i que han escoltat les seves paraules en castellà. El líder d'ERC ha iniciat la seva intervenció saludant «els ciutadans de la República Catalana» i amb un record per als polítics avui a la presó o a Brussel·les. «En barris com aquest el ciutadà sap que la gent no menja banderes, siguin les que siguin, i nosaltres ho sabem , i per aquest motiu defensem les persones que no arriben a final de més, que tenen una pensió miserable o que fa vuitanta anys que intenten dignificar els familiars que estan en cunetes».



Rufián ha advertit que el 21 de desembre «s'ha de votar per la república que es va proclamar el 27 d'octubre o pels del club de carcellers que formen PP, Ciutadans i el PSOE». «Qui trenquen Espanya són Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, i nosaltres estimem Espanya i per això diem visca Andalusia, visca Euskadi i visca els Països Catalans». El líder d'ERC ha dit de Ciutadans que és «el front nacional taronja», per preguntar-se «si la normalitat que diuen defensar és sortir corrent del Parlament per no condemnar el franquisme i condecorar a qui l'1 d'octubre van colpejar la nostra gent». «Al feixisme no se l'adorm, se'l combat i se'l destrueix», va afegir Rufián.



Per la seva banda, el cap de llista d'ERC per la circumscripció de Tarragona, Òscar Peris, ha dit que «la gent que està al mercadet de Bonavista ha mostrat el seu suport a Rufián i s'ha mostrat molt contenta de poder estar en contacte amb ell». Peris, qui va ser delegat del Govern de la Generalitat en la darrera legislatura, ha apuntat que «la gent ha de tenir clar que aquestes eleccions van de donar suport al bloc del 155 encapçalat per Ciutadans, que es vol carregar TV3 i la cohesió a l'escola catalana, o defensar la república».