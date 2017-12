La plaça dels Carros torna a estar ocupada per indigents

L’Associació de Veïns del Port recorda que l’Ajuntament ja va intervenir i lamenta l’estat en què es troba la zona, pròxima a un parc infantil

Un grup d’indigents torna a ocupar espais de la Part Baixa, com són els porxos d’un edifici de la plaça dels Carros i la placeta del carrer Rebolledo, segons ha informat el blog de l’Associació de Veïns del Port. La zona s’ha omplert de matalassos i altres estris. L’entitat recorda que fa unes dates l’Ajuntament ja va intervenir per evitar la presència del indigents, davant les queixes que va expressar part del veïnat. L’entitat lamenta que, durant el dia, en zones com els porxos de la plaça dels Carros s’observen «matalassos, butaques, taules, mantes i altres estris personals, a més del fet que els indigents fan les seves necessitats» en un entorn proper a un parc infantil. L’associació remarca que, «suposadament, els porxos on dormen havien de ser tapiats per evitar-ne una tornada que, finalment, s’ha produït».



L’entitat veïnal indica que «els Serveis Socials de la Part Baixa van estrenar una ampliació amb carrer Nou de Santa Tecla per donar atenció a aquest tipus de situacions», però apunta que alguns indigents no hi volen anar perquè prefereixen estar al carrer. També va indicar que li sap greu la situació en la qual es troben els indigents