Arrimadas diu a Tarragona que «guanyar el nacionalisme no és una utopia»

Rivera i Arrimadas tornen a apel·lar al «vot útil» a Tarragona contra «el conformisme» del PP i «els complexos» del PSOE

Actualitzada 10/12/2017 a les 13:54

Malgrat els resultats favorables de les darreres enquestes, Cs continuen sent cautelosos a l'hora de valorar-les i demanen la màxima mobilització el 21-D per confirmar-les. En un míting davant unes 1.300 persones a Tarragona, tant la candidata del partit, Inés Arrimadas, com el president, Albert Rivera, han assegurat però, que són una mostra que «el canvi és possible». Arrimadas s'ha mostrat convençuda que «guanyar el nacionalisme no és una utopia» i que per això, cal «enterrar el procés amb vots», mentre que Rivera ha tornat a situar l'alternativa taronja com el «vot útil» el 21-D davant «el conformisme» del PSOE i «l'immobilisme» del PP, a l'hora d'aplicar la Constitució a Catalunya.