Iceta, a Tarragona, reivindica el PSC com «una gran casa d'acollida»

El candidat del PSC el 21-D confia arribar a la presidència i inaugurar el Centre Recreatiu i Turístic Vila-Seca i Salou

Actualitzada 09/12/2017 a les 16:34

El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, ha reivindicat el seu partit com una «gran casa d'acollida» per a tota aquella gent a qui el procés independentista ha deixat «orfe». Ho ha dit durant un míting a Tarragona, acompanyat del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. El socialista ha defensat així l'aliança amb Units per Avançar i la inclusió a les llistes d'independents de diferents sensibilitats, posant-lo com a exemple de la seva voluntat d'acordar ja abans dels comicis. D'altra banda, ha reivindicat que els socialistes van donar suport als governs d'Artur Mas i de Carles Puigdemont per tirar endavant el projecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou –antic Barcelona World- i ha mantingut aquest compromís: «A la tercera va la vençuda, Iceta president i inaugurarem el Centre Recreatiu de Vila-Seca i Salou perquè al final els únics que hi creiem som nosaltres».



Iceta ha defensat que el PSC ha volgut fer una casa «realment gran» en aquests comicis amb els objectius de recupera l'estabilitat i el camí del progrés i l'acord. «I això no ho podíem fer sols i hi havia gent disposada», ha declarat.



El socialista ha fet una crida a deixar de banda la «resignació» perquè ha assegurat que les coses es poden canviar però per fer-ho cal votar «a favor dels que volen arreglar el problema» perquè sinó es mantindrà «per molt de temps» la situació actual.



Per això, ha demanat també «tocar de peus a terra», en al·lusió a les propostes de tenir dos governs o la de plantejar un referèndum sobre la pertinença a la Unió Europea. Iceta ha assegurat que els catalans volen mantenir-se a Europa tot i que ha alertat que «no de passatgers a la cua» sinó per a influir-hi.



Aposta per l'Espanya de Sánchez

Iceta ha estat l'encarregat de cloure el míting i ha volgut agrair les paraules que l'havien precedit de Sánchez. «Gràcies perquè l'Espanya que dibuixes és l'Espanya que ens emociona, no només hi volem ser sinó volem ajudar a construir-la», ha manifestat. Ha afegit que si Sánchez hagués estat president del govern espanyol «no s'hagués arribat al caire del precipici» i no perquè sigui «mag» sinó perquè té propostes, escolta i aposta pel diàleg. «Si tu no ets president és perquè Podemos no va voler», ha recordat.



Parafrasejant les paraules de Sànchez, Iceta ha asseverat que la majoria de catalans volen continuar a l'Estat però en una «millor Espanya».



Compromís amb el centre recreatiu a Vila-Seca i Salou

Iceta ha aprofitat la visita a Tarragona per reivindicar el suport del PSC al projecte d'oci a Tarragona i garantir el seu compromís de futur. Així, ha dit que l'expresident Artur Mas «va haver de buscar Pere Navarro» perquè a ERC «no els va trobar» i posteriorment Carles Puigdemont també va comptar amb l'ajut del PSC.



«Nosaltres estem amb els treballadors, volem representar la gent que vol viure de la seva feina, el més important és generar riquesa i donar oportunitats a la gent més jove», ha declarat, al temps que ha dit que si esdevé president confia en inaugurar el centre.