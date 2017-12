Una setantena de persones participen a les jornades professionals del Festival REC de Tarragona

Una de les propostes d'aquest any estava vinculada a la presència femenina al sector audiovisual europeu

Uns setantena de professionals de diferents àmbits de la indústria cinematogràfica -directors, guionistes, actors, productors, tècnics i crítics- han participat en les diferents propostes de jornades professionals que durant aquests dies 6, 7 i 8 de desembre s’han dut a terme en el marc de la celebració del Festival REC 2017, a Tarragona.



Aquestes trobades professionals s'han concretat aquest any amb cites com les converses One to One, el Primer Test i les seves distincions a pel·lícules en fase final de postproducció i la sessió 'Les Dones en la Indústria Audioviual Europea', que ha posat de manifest quin és el paper de la mirada femenina en el conjunt de la indústria audiovisual.



Enguany, les jornades professionals del Festival REC 2017 compten amb la participació de professionals i experts d’àmbit internacional, com Pamela Pianezza (periodista especialitzada en cinema, fotògrafa i programadora de cinema), Vassillis Economou (crític cinematogràfic), Mira Staleva (productora i directora del Festival Sofia IFF), Xavier Henry-Rashid (fundador i director de l’agència Film Republic), Francine Raveney (productora executiva i consultant) i Valeska Neu (agent de vendes).



Així, el Primer Test que enguany arribava la quarta edició va acollir sessions d’assessorament d’aquells projectes que es troben en fase de postproducció i que reben l’assessorament d’agents audiovisuals internacionals. A més a més, els participants també han tingut l’ocasió de prendre part en les sessions One to One amb els experts per a rebre assessorament sobre les seves produccions.



D'altra banda, les jornades professionals d’enguany han volgut plantejar diferents qüestions a l’entorn a la presència, representació i visibilitat de les dones en la indústria audiovisual europea.. Amb aquest objectiu, un conjunt d’expertes i professionals internacionals i dels nostres entorns productius propers han aportat la seva anàlisi i experiències en diferents taules temàtiques.