Peris apunta que el relat dels consellers excarcerats assenyala «la part més repressiva de l'Estat»

El cap de llista dels republicans per Tarragona defensa que la manifestació a Brussel·les torna destacar pel seu pacifisme

Actualitzada 07/12/2017 a les 17:37

El cap de llista d'ERC per Tarragona, Òscar Peris, ha apuntat que l'excarceració d'alguns dels consellers del Govern ha de servir per «posar l'accent en la part més repressiva de l'Estat» a través del relat de les situacions que han viscut. Peris considera que cal explicar «les condicions, com es pateix i com s'ha intentat humiliar» els representants polítics catalans «tan sols perquè la gent pogués votar i decidir el seu futur». El candidat republicà també ha destacat, en declaracions a l'ACN des de Valls, el pacifisme i el civisme que un cop més han demostrat els manifestants que han participat a la mobilització, a Brussel·les. Peris ha transmès el seu «caliu i escalf» als companys i companyes de Govern que estan a Bèlgica i ha assegurat que queden «molts focus oberts» a Catalunya mentre el vicepresident Junqueras, el conseller Forn, i els 'Jordis' segueixin a la presó.