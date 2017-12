La cantant Rozalén visitarà Tarragona el proper 8 d'abril

La manxega presentarà a la ciutat el seu darrer treball, Cuando el Río Suena

Actualitzada 07/12/2017 a les 19:27

La cantautora manxega Rozalén presentarà a Tarragona el seu últim treball, Cuando el Río Suena. El concert tindrà lloc al Teatre Tarragona el proper 8 d'abril a les 20 hores.Rozalén compta amb dos discs d'or, va ser Àlbum de l'Any 2015 per Apple Music i, fins i tot, la cantant ha rebut la Placa al Mèrit Professional de Castella-la Manxa.El passat 15 de setembre, Rozalén va publicar el seu últim treball que porta per títol, Cuando el Río Suena. Aquest és el tercer treball de la cantautora espanyola.Les entrades per al concert de Rozalén al Teatre Tarragona tenen un cost a partir de 20 euros més despeses de gestió. Es poden comprar les entrades a través d'aquest web