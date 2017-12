Els càmpings de Tarragona porten al Tribunal Suprem el tercer fil ferroviari

Afirmen que el futur augment del tràfic de trens, sobretot de mercaderies, afectarà negativament

L’Associació de Càmpings de Tarragona, Costa Daurada i Terres de l’Ebre ha portat al Tribunal Suprem (TS) les modificacions que el Corredor del Mediterrani reportarà en un futur al traçat ferri de la costa, on coincideixen nombrosos establiments del sector. El president de l’associació, Joan Antón, va ratificar la preocupació existent en el sector pels canvis que, a priori, preveu fer l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), depenent del Ministeri de Foment.



El creixement del transport de viatgers i mercaderies per la línia de costa farà que augmenti el soroll, factor que, en opinió de l’associació, pot resultar negativa per al sector. Molts dels càmpings afectats es troben a només uns metres del traçat ferroviari. Adif contempla adequar la via actual d’ample ibèric a trens d’ample internacional amb la introducció de l’anomenat tercer fil, que farà possible la utilització dels dos models en un mateix traçat. Prop de 39 quilòmetres de recorregut discorren, precisament, per l’àmbit territorial on estan enclavats els càmpings. El transport ferroviari de mercaderies acostuma a fer-se a la nit i de matinada, quan és sensiblement menor el de persones.



No és la primera ocasió en què Associació de Càmpings de Tarragona, Costa Daurada i Terres de l’Ebre intenta frenar la implantació del tercer fil, però, fins ara, sense èxit. El jutjat 3 del Contenciós de l’Audiència Nacional ja va rebutjar les seves pretensions. L’argumentació feia especial èmfasi en el fet que la línia fèrria no es nova i les obres que es volen dur a terme no impliquen canvis d’especial rellevància. La sentència, a partir d’al·legacions presentades per Adif, va concloure que la construcció del tercer fil no implicaria un augment significatiu del tràfic de mercaderies.



Per altra banda, l’Audiència va valorar la necessitat de millorar l’eficiència de les comunicacions en un territori on estan enclavades quatre estacions de viatgers, un centre logístic i les derivacions a empreses dels polígons industrials del Camp de Tarragona que reben productes i els exporten a Europa, o les instal·lacions de l’Autoritat Portuària.



La diversitat de parers radica en la Llei del Soroll, que obliga a l’Estat a elaborar una declaració d’impacte ambiental quan es tracta de noves infraestructures. Ara la qüestió és si el Suprem interpreta que el tercer fil és una obra nova o l’actuació d’Adif implica la intervenció en un traçat ja existent.