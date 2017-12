El MiniREC projectarà diumenge el film 'El Malvado Zorro Feroz', preseleccionat als Oscar

La projecció tindrà lloc aquest diumenge a les 16 hores a l'Antiga Audiència de Tarragona

Redacció

Actualitzada 07/12/2017 a les 19:02

El cicle d’activitats MiniREC, que enguany incorpora la darrera edició del festival REC 2017, és una selecció on es projecten films escollits per a tota la família. Aquesta nova secció familiar sorgeix de la col·laboració del festival de cinema amb el Minipop.



La propera projecció d'aquest nou cicle tindrà lloc el diumenge 10 de desembre, on el MiniREC projectarà el llargmetratge ‘El Malvado Zorro Feroz', de Benjamin Renner i Patrick Imbert, que ha estat preseleccionat als Oscar com a Millor Pel·lícula d’Animació i guanyadora de l’edició present dels Cèsar en la mateixa categoria. La projecció tindrà lloc a l'Antiga Audiència de Tarragona a les 16 hores.



Els diversos tallers que inclou el MiniREC es duen a terme durant les projeccions de pel·lícules destinades al públic adult, de manera que els més petits estan gaudint de les activitats mentre que els grans miren les projeccions del festival. Aquest acte està ideat per l’associació de mares Tecletes. La propera sessió se celebrarà el diumenge 10 de desembre a les 18 hores, també a l’Antiga Audiència.