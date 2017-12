Preocupació per la presència de pals de telefonia en la 'nova' plaça Corsini

Els suports dels fils segueixen a lloc, un cop ja s’han col·locat les rajoles on es troben

Redacció

Actualitzada 06/12/2017 a les 21:57

La presència d’antics pals de telefonia a la remodelada plaça Corsini ha despertat la preocupació de persones que passen per l’indret. El motiu no és només estètic, sinó pel fet que els pals estan situats en una zona on ja s’han col·locat les rajoles i, per tant, quan siguin retirats «pot quedar un nyap en una obra». Una de les persones ha expressat el seu temor que «tot quedi tal com està, quan la constructora plegui estris i entregui l’obra». La preocupació va més enllà, ja que considera que «Tarragona no es mereix que en una plaça com aquesta hi hagi pals de telefonia com els d’abans i que pengin els fils de qualsevol manera». Aquesta imatge no quadra amb la que vol donar l’Ajuntament del Mercat Central, que després de les obres de reforma s’ha transformat en un establiment modern.



Una de les persones que s’han mostrat crítiques per la presència dels pals de telefonia ha comentat que «he vist que estan polint el terra que envolta els fanals, però quina ha estat la meva sorpresa quan he comprovat que també han polit el dels dos trocs que aguanten el garbuix de cables de la línia telefònica». Va afegir que, «després d’haver suportat tant de temps les obres del mercat i de la plaça, almenys soterrin els cables i eliminin d’una vegada per totes els pals del telèfon». Aquest pal es troba a tocar de l’edifici de Correos i, si finalment es decideix soterrar els cables, s’haurà d’aixecar el nou terra». Una altra possibilitat és que es mantinguin aeris, com ha estat fins ara. La citada persona demana que «es deixin les coses ben fetes i amb un mínim de bon gust». També va apuntar que «desconec si els cables ja eren abans de l’inici de les obres o els van posar precisament durant aquestes, però el fet és que els pas segueixen al seu lloc i algun dia els hauran de treure, amb la qual cosa s’afectarà el nou paviment». Per últim, va lamentar que «a Tarragona encara hi hagi fils elèctrics i de telefonia aeris, amb el que això significa des d’un punt de vista estètic».