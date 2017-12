Obertes les inscripcions per participar als actes del Carnaval 2018

Enguany el Carnaval se celebrarà del 3 al 13 de febrer del 2018

Actualitzada 05/12/2017 a les 14:25

Les inscripcions per participar al Carnaval de Tarragona 2018 s'han obert aquest dimarts, que enguany se celebrarà del 3 al 13 de febrer. Les entitats, associacions o col·lectius que vulguin dur a terme actes relacionats amb aquesta festa i ser inclosos en el programa poden fer-ho fins al dia 7 de gener.Per participar a la Rueta Infantil hi ha temps fins al 20 de desembre.També s’ha obert el termini per a les comparses que vulguin participar a les rues de Carnaval, les inscripcions finalitzen el dia 26 de gener. Finalment, les empreses que vulguin organitzar actes durant el Carnaval també ja poden presentar les propostes abans del dia 20 de desembre.Enllaços directes als tràmits: