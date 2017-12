Obert el termini per al fraccionament dels impostos i taxes municipals de Tarragona

Fins al 31 de gener els ciutadans poden acollir-se a aquest fraccionament sense interessos ni cap cost addicional

Pagament avançat d’impostos i taxes

L’Ajuntament de Tarragona obre el termini per sol·licitar el pagament fraccionat dels tributs municipals. Fins al 31 de gener els tarragonins poden sol·licitar aquest pagament, que es podrà fer en 10 terminis. El fraccionament no comporta interessos ni té cap cost.Els ciutadans que demanin acollir-se a aquest sistema fraccionat pagaran el primer rebut al mes de març i així successivament fins al desembre.Per altra banda, el consistori també ofereix la possibilitat d’acollir-se al sistema de pagament avançat d’impostos i taxes municipals. Fins al 15 de gener de cada any, qualsevol ciutadà pot sol·licitar aquest sistema per pagar l’impost de béns immobles, l’impost de vehicles, la taxa de la brossa i l’Impost d’Activitats Econòmiques. D’aquesta manera, aconsegueixen estalviar-se el 2,5% dels que els tocaria pagar.Les sol·licituds de totes aquestes modalitats de pagament dels impostos i taxes es poden tramitar a través d' e-tràmits amb un certificat digital a nom del contribuent o de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Contribuent (OAC), situada al mateix Ajuntament de Tarragona, plaça de la Font, 1.Aquest any han pagat de forma avançada 1.384 contribuents, mentre que 8.905 s’han acollit al pagament fraccionat.