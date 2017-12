La Subdelegació del Govern a Tarragona celebra el dia de la Constitució amb un acte institucional

L'acte ha comptat també amb la intervenció del Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia, Alberto Reig, de la Universitat Rovira i Virgili

Actualitzada 05/12/2017 a les 14:37

El subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi Sierra, ha presidit aquest dimarts un acte institucional per commemorar el 39è aniversari de la Constitució espanyola. La celebració ha comptat també amb la intervenció del Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia, Alberto Reig, de la Universitat Rovira i Virgili.



Presentat pel periodista Joan Enric Vidal, ha tingut lloc a la seu d’aquesta Subdelegació del Govern i hi han assistit diverses autoritats civils i militars, alcaldes, diputats y membres de la Guàrdia Civil, Policia Nacional y Mossos d’Esquadra.



Jordi Sierra ha recollit durant l'acte algunes reflexions dels pares de la Constitució , mentre que Alberto Reig ha fet un repàs a la història política espanyola. Ha defensat la llei que «institueix la democràcia, regula i serveix al poder per a protegir-nos a tots». Reig ha proposat una «posada a punt» de la Constitució, però des dels procediments establerts per la mateixa Carta Magna, amb «inteligència i voluntat política».