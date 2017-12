La majoria d'alumnes catalans mostren una actitud positiva davant el català i el castellà

Investigadors de la URV han realitzat un estudi de cinc anys a un miler d'adolescents entre els 11 i 16 anys

EFE

Actualitzada 05/12/2017 a les 13:33

La majoria dels adolescents catalans mostren una actitud positiva davant l'ús i l'acceptació tant de la llengua castellana com la catalana, segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.



Investigadors d'aquesta universitat han dut a terme un estudi durant cinc anys, en el qual a partir d'enquestes presencials a l'aula han analitzat les actituds sobre l'ús del català i el castellà d'un miler d'adolescents catalans al llarg de la seva evolució entre els 11 i 16 anys, durant el seu pas per les etapes d'educació obligatòria.



A partir de l'anàlisi estadística de les dades recollides en les enquestes, els autors identifiquen tres tipus de trajectòries quant a l'actitud dels joves, han informat fonts de la URV.



Segons l'estudi, la majoria d'alumnes (55,7%) mostra una tendència integrativa cap a les dues llengües, que és adoptada per alumnes castellanoparlants i catalanoparlants en una proporció similar.



La resta de percentatge es divideix en dos grups, un valora més la llengua castellana (23,1) i la resta (21,2) la catalana, en relació directa amb l'ús habitual de cadascuna d'aquestes llengües.



El treball ha estat desenvolupat per sociòlegs del Departament de Gestió d'Empreses i del Grup d'Anàlisi Social i Organitzativa de la URV han dut a terme el treball en escoles situades a Mataró, Balaguer, Sant Joan Despí, Manlleu i Sant Just Desvern, que són «representatives de la diversitat sociolingüística catalana», segons els experts.