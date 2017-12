La CUP de Tarragona comença la campanya prescindint dels cartells

Va organitzar una ruta pels espais de la «repressió preconstitucional i constitucional»

Redacció

Actualitzada 05/12/2017 a les 08:44

Amb la voluntat d'evidenciar que la situació política actual no pot ser «normalitzada», els integrants de la CUP de Tarragona van decidir no realitzar, aquest dilluns a la mitjanit, la tradicional encartellada, al costat de la resta de forces polítiques.



Com a acte alternatiu van organitzar una Ruta pels «espais de la repressió preconstitucional i constitucional», que va conduir Francesc Xavier Tolosana i que es va iniciar davant l'antiga comissaria de la Policia Nacional, que és l'actual seu de la Cambra de Comerç.



Amb aquesta activitat, que també va servir per retre homenatge a aquells espais de la ciutat que van rebre l'impacte de la violència policial el passat 1 d'octubre, els membres de la CUP volien manifestar que «no entrarem en el joc d'un estat que només té l'argument de la força. Cap multa. Cap fiança. Cap procediment legal injust. Cap sistema repressiu pot aturar la dignitat».