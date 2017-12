Detingut a Tarragona un conductor sense carnet que circulava a 215 km/h

Els agents van detenir l'home, de 31 anys i nacionalitat belga, després d'establir un dispositiu per interceptar-lo a Vila-seca

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest passat dimarts a la matinada un conductor que circulava a 215 km/h per l'AP-7, a l'altura del municipi de l'Aldea (Baix Ebre), i no disposava del carnet de conduir. L'home, un belga de 31 anys resident en aquest mateix país, va ser detingut després que els agents organitzessin un dispositiu per interceptar i aturar el vehicle al punt quilomètric 257 de l'autopista, a Vila-seca (Tarragonès). Quan faltaven deu minuts per a les dues de la matinada, el conductor va ser enxampat en un control de velocitat ubicat a al terme municipal de l'Aldea a 215 km/h en un tram limitat a 120. Poc després, va passar per un altre control a la mateixa AP-7 a l'altura de Cambrils (Baix Camp), a 161 km/h. En el moment d'aturar-lo i ser identificat, els agents van comprovar que no disposava de permís de conduir. Ara els Mossos li atribueixen dos suposats delictes: per circular a velocitat punible i sense haver obtingut mai el carnet.



D'altra banda, també ha estat denunciat administrativament per excés de velocitat en el segon control de Cambrils. Està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores.