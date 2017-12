Cs engega la campanya a la Rambla Nova instant els tarragonins a «votar massivament»

Matías Alonso i Lorena Roldan van ser els encarregats de 'penjar' els primers cartells

Redacció

Actualitzada 05/12/2017 a les 08:54

Un centenar de militants i simpatitzants de Ciutadans es van reunir aquest dilluns al vespre per acompanyar els caps de llista de la formació per Tarragona, Matías Alonso i Lorena Roldan en la tradicional enganxada de cartells.



A la Rambla Nova, Alonso es va adreçar als assistents afirmant que, «per primera vegada tenim l'oportunitat de tenir una presidenta al govern de la Generalitat que treballi per a tots els catalans».



Alonso també va lamentar «les dues últimes legislatures perdudes» i apostava per «recuperar la convivència i la política per als ciutadans, de fer que les institucions democràtiques estiguin al servei de tots els catalans i no només d'una part».



Finalment, el candidat de Cs per Tarragona a les eleccions del 21-D ha instat als tarragonins a «votar en massa» perquè el 21 de desembre «sigui un dia històric per als catalans, es recuperi la convivència, l'economia i es renovin les institucions democràtiques».