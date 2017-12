Creix la demanda per aprendre català amb 'parelles lingüístiques'

Hi ha més aprenents que voluntaris, fet que reforça la necessitat de fer grups de conversa

Actualitzada 04/12/2017 a les 21:04

El Centre de Normalització Lingüística de Tarragona ha vist com, en els darrers temps, ha crescut lleugerament la demanda de persones interessades en aprendre el català parlat, fet que ha comportat que, actualment, tingui més aprenents que voluntaris, la qual cosa redunda en la formació de les parelles lingüístiques. Aquest fet ha comportat un major desplegament dels grups de conversa, on un cop a la setmana es troben tres o quatre aprenents amb un voluntari.



Gerard Escarré, tècnic de dinamització del voluntariat per la llengua, ha informat a aquesta redacció que les oficines del Centre de Normalització de Tarragona, Calafell, Constantí, Valls, Vila-seca, el Vendrell, Salou, Alt Camp, Baix Penedès i Conca de Barberà sumen, enguany, 500 parelles lingüístiques. Només a la passada tardor, a la ciutat de Tarragona es van crear una seixantena de parelles lingüístiques.



Tot i no haver tancat l’exercici del 2017, per les instal·lacions de la plaça Imperial Tarraco de Tarragona ja han passat més aprenents que el 2016. La procedència, pel que fa a l’Estat, és, en els primers llocs, Andalusia, Múrcia, Aragó, Galícia i la Rioja, mentre que de la resta del món els aprenents provenen de Veneçuela, Mèxic, Brasil, Cuba, Xile, Regne Unit, Polònia, Romania i la Xina.





Escarré ha comentat que «el nombre de voluntaris és suficient, però sempre en falten». Algunes persones ho han de deixar per circumstàncies com canvi d’horari laboral i, per tant, la gent que s’incorpora sempre és ben rebuda». «S’han d’encaixar els horaris que convé a l’aprenent i al voluntari», ha remarcat.



El tècnic de dinamització del voluntariat per la llengua ha indicat que la incorporació de nous aprenents i, també, de voluntaris, és constant. En aquest context, ha subratllat que «quan rebem un nou aprenent, li busquem un voluntari». Tant els uns com els altres es poden informar a les oficines que el CNLT té a la plaça Imperial Tarraco i mitjançant el web vxl.cat. Escarré ha dit que l’experiència dels grups de conversa és molt positiva. Aquesta iniciativa va néixer fa més de tres anys, amb un resultat del tot satisfactori perquè l’aprenent es relaciona amb una persona del territori i s’estableix un intercanvi cultural profitós per a les dues parts. A més, a les parelles lingüístiques se’ls ofereix divers material que facilita les converses, així com el carnet de voluntari que dóna una sèrie d’avantatges.