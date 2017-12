Alejandro Fernández: «Cal reivindicar la Constitució perquè ha suposat l'etapa més pròspera de la història de Catalunya»

El cap de llista del PP per Tarragona afirma que la Carta Magna «també ha estat un èxit a la nostra província»

Redacció

Actualitzada 05/12/2017 a les 19:30

El cap de llista del PP per la província de Tarragona a les eleccions del 21-D, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dimarts que «cal reivindicar la Constitució perquè ha suposat l’etapa més pròspera de la història de Catalunya, una etapa en què s'ha aconseguit el major nivell d'autogovern i, el més important, el major nivell de convivència». El candidat popular ha afegit que «la Constitució també ha estat un èxit per a Tarragona, sent un dels factors de creixement econòmic de la nostra província».



Alejandro Fernández ha fet aquestes declaracions abans d’assistir a la celebració del Día de la Constitución a la Subdelegació del Govern d’Espanya a Tarragona. El cap de llista del PP ha afirmat que «no hi ha millor manera d’iniciar una campanya electoral, sobre tot en la conjuntura que estem vivint, que reivindicant la Constitució Espanyola i el seu esperit».



Sobre una possible reforma de la Carta Magna, Fernández ha assenyalat que «la Constitució és reformable, però sempre que sigui amb el mateix consens amb què es va aprovar, que cal recordar que Catalunya va ser la comunitat autònoma que més massivament i afirmativament va votar-la».