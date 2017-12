L'Espai Jove Kesse de Tarragona obre les portes al Nadal

La 7a edició del 'Casal x Nadal' tindrà lloc el 22, 23 i del 27 al 30 de desembre

Actualitzada 04/12/2017 a les 17:17

L’Espai Jove Kesse de Tarragona celebra aquest mes la 7a edició del 'Casal x Nadal'. Els propers dies 22, 23 i del 27 al 30 de desembre, el casal oferirà una programació especial, dirigida a persones de 12 a 35 anys, amb propostes innovadores, creatives i lúdiques amb el propòsit d’oferir espais alternatius d’activitat durant els dies de les vacances de Nadal.Les activitats que es realitzarà a l'espai durant aquests dies són l’aula de cuina Nadalenca, tastets de les aules temàtiques que es realitzen durant tot l’any a l’espai com l’aula multiesport i la de manualitats entre d’altres. També destaca el taller de creació musical, que anirà a càrrec de Fetitxe13, projecte musical de Joel Prieto, que es realitzarà durant les primeres tardes del casal, el 22 i 23 de desembre.D'altra banda, el 'Casal x Nadal' també acull propostes formatives com el curs de premonitor/a de lleure, on 25 joves de 14 a 17 anys participaran en una setmana intensiva dedicada a transmetre tècniques i recursos clau per iniciar un camí formatiu i professional en el món de l’educació en el lleure.L’accés al 'Casal x Nadal' és gratuït, no obstant això, serà necessari entrar amb la targeta Kesse. Aquesta targeta es pot demanar presencialment a les instal·lacions. Per a més informació i accedir a les activitats amb inscripció es recomana reservar plaça al següent web