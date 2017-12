Diversos intents d'ocupació de pisos posen el alerta els veïns de SPiSP

Demanen que extremin les mesures de seguretat a un parell de carrers del barri

Actualitzada 03/12/2017 a les 19:36

Els administradors de diverses finques dels carrers Violant d’Hongria i Blanca d’Anjou del barri de Sant Pere i Sant Pau han demanat als residents que extremin les mesures de seguretat i, especialment, els accessos als seus edificis, davant els reiterats intents d’ocupació que s’han produït en alguns habitatges de propietat bancària a la zona, en concret al número 17 del carrer Violant d’Hongria.



Mitjançant cartelleria, es demana als veïns que, davant de qualsevol moviment de persones estranyes a la zona, no dubtin a trucar als Mossos d’Esquadra, els quals ja haurien acudit a la crida dels veïns en diverses ocasions.



Per tal d’evitar l’entrada il·legal als habitatges buits se’ls ha demanat que s’assegurin que tots els accessos als edificis queden completament tancats després d’entrar. Tanmateix, demanen que aquestes mateixes mesures de seguretat es prenguin a les entrades i sortides dels aparcaments comunitaris dels blocs de pisos. Finalment, es destaca la necessistat de què s’assegurin, a través dels porters automàtics, de quina és la identitat de les persones que truquen demanant que se’ls obri la porta.



Un dels veïns del carrer Violant d’Hongria, que ha preferit mantenir-se en l’anonimat, explica que es té coneixement que, fa tres setmanes, van intentar accedir a almenys un dels habitatges buits de propietat bancària que hi ha a la zona. «Va haver-hi certa alarma entre els veïns, vam parlar amb el banc i s’ha posat una porta de seguretat, perquè van intentar accedir a un dels pisos», detalla. Aquest veí assegura que, a banda de penjar cartelleria als portals per avisar els veïns, els administradors de finques els ha posat en alerta mitjançant correus electrònics.



Cap de les dues associacions veïnals de Sant Pere i Sant Pau han tingut coneixement que s’hagi produït cap intent d’ocupació en aquests carrers.



«La zona més problemàtica es concentra, especialment, a la plaça Catalunya. Ja ho hem denunciat reiteradament», explicaven des de l’Associació de Veïns Sant Pere i Sant Pau, Lluis Trinidad. Precisament, en aquesta plaça, el passat divendres un grup de persones van assaltar violentament un home.