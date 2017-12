Diverses associacions veïnals temen ser embargades per l'Ajuntament

La Federació d’Associacions de Veïns de l’Àrea de Llevant passa per aquest tràngol per no pagar l’IAE i no s’ho explica

Una bona part del moviment veïnal de Tarragona està espantat davant la possibilitat que diverses associacions siguin embargades per l’Ajuntament. De fet, la Federació d’Associacions de Veïns del l’Àrea de Llevant ja ha estat embargada per un import de 900 euros. Responsables de les entitats s’han portat les mans al cap perquè no entenen què està passant, entre altres qüestions, segons han dit, pel tipus d’informació que els arriba del mateix Ajuntament. Aspectes vinculats a la legalització i apertura dels locals on s’ubiquen les seves seus són alguns dels motius.



La presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de l’Àrea de Llevant, Gemma Fusté, ha manifestat a aquesta redacció que «l’Ajuntament ens ha embargat 900 euros». Segons ha explicat, la mesura obeeix al fet que «ens vol cobrar l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques), quan està prohibit fer-ho, i no l’hem pagat per considerar que no és correcte». Fusté creu que l’embolic rau en el canvi de local, quan la federació va deixar el que tenia a la Móra per ocupar un espai al Centre Cívic de Monnars.



Les entitats veïnals han de justificar les despeses que generen per poder rebre la subvenció municipal. En aquest sentit, Fusté ha dit que «per no perdre els diners, els hem de gastar abans del 31 de desembre i, com no hem gastat els 900 que ens reclama l’Ajuntament en concepte d’IAE, no rebrem aquesta quantitat, la qual cosa fa que l’haurem de tornar i, per aquest motiu, estem parlant de perdre 1.800 euros». «Nosaltres no podem justificar que hem gastat els 900 euros, ja que ens han estat embargats», ha afegit. En opinió de Fusté, «el més greu és que l’Ajuntament està embargant una subvenció pública, cosa que no pot fer, com tampoc ens pot cobrar l’IAE». Fusté té previst entrevistar-se avui dilluns amb representants de l’administració municipal per tal d’esclarir aquesta situació que suposa a l’entitat un seriós maldecap.



Per la seva banda, el president de l’Associació de Veïns de la Vall de l’Arrabassada, Josep Maria Bertran, ha comentat que l’entitat pateix una situació similar, en aquest cas «perquè l’Ajuntament, fa cosa d’un any, ens van enviar una notificació per legalitzar el local, que és de la seva propietat i que també l’utilitza com a col·legi electoral». «Vam haver de contractar el servei d’un arquitecte tècnic per aixecar uns plànols i garantir que el local complia amb totes les normatives, i per això ens cobra una taxa». L’associació «és una entitat sense ànim de lucre i, si no paguem la taxa que ens demana, ens podria passar com a la Federació d’Associacions de Veïns de l’Àrea de Llevant, que ha estat embargada». Tot plegat «ens pot costar més de 700 euros», ha remarcat Bertran.



L’últim contacte que el president de l’associació va mantenir amb els serveis administratius de l’Ajuntament va ser fa un mes. «Ens va contestar que en el període de dos dies en notificarien alguna cosa i encara no hem rebut res», ha subratllat.



Una altra entitat, que ha preferit mantenir-se en l’anonimat a l’espera de tenir una reunió amb l’Ajuntament aquesta setmana, ha afirmat a aquesta redacció que «a nosaltres ens demanen el pagament d’una taxa per obertura de local i que paguem com si l’associació fos una botiga». «Aquesta setmana tinc cita a l’Ajuntament perquè em diguin quin recurs hem de presentar, ja que no sabem què fer davant d’aquesta situació». La representant de va afegir que «fa uns onze anys que tenim el local, no sabem si és privat o municipal i esperem que no ens facin al carrer i ens deixin sense local».