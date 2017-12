Detingut a Tarragona després de cometre un robatori en un establiment i fugir a peu

El lladre compta amb 25 antecedents policials, 16 dels quals són per delictes contra el patrimoni

Redacció

Actualitzada 04/12/2017 a les 14:49

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest divendres un home de 35 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili desconegut, com a presumpte autor d’un robatori amb força en un establiment.



Els fets van tenir lloc la matinada de divendres quan els mossos van dirigir-se a un establiment de la costa tarragonina amb motiu de que havia saltat l’alarma. Un cop van arribar a l'establiment, els agents van comprovar que algú havia forçat la porta i havia trencat el vidre. A l’interior, van veure la caixa enregistradora tirada a terra.



Arran d’aquest fet i de les proves que els agents van poder recollir in situ, una patrulla va localitzar caminant per la carretera una persona amb la descripció del presumpte autor. Els agents van interceptar i detenir l'individu. L'home compta amb 25 antecedents policials, 16 dels quals són per delictes contra el patrimoni.



El detingut va passar aquest dissabte a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i va quedar en llibertat amb càrrecs.