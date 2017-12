Tarragona sent la força d'Star Wars

La ciutat ha acollit la primera convenció dedicada a la saga

L’univers d’Star Wars s’ha instal·lat a Tarragona aquest primer cap de setmana de desembre amb la convenció Starraco Wars, la primera gran cita que la ciutat dedica a una de les sagues cinematogràfiques que desperta més passions. Jedis, ‘Stortroopers’, tropes imperials, andoroides i tot tipus de personatges de la Guerra de les Galàxies s’han citat tant dissabte com diumenge al Palau de Congressos de Tarragona.



Starraco Wars ha acollit tot tipus d’activitats com conferències, exposicions, jocs de taula i estratègia o desfilades, com la que s’ha viscut el diumenge al matí per la Rambla Nova tarragonina. Al Palau, tots els assistents també han pogut gaudir d’un espai ambientat a Star Wars amb maquetes i tot tipus de botigues dedicades al material relacionat amb la saga. Els recents capítols d’Star Wars arribats de la mà de Disney, junt amb la passió per aquesta galàxia que de ben segur s’ha transmès de pares a fills, ha permès veure molts nens i nenes disfressant-se i gaudint de la jornada. La gran exclusiva de la convenció Starraco Wars ha estat la presència de la representació d’un Rancor, una de les criatures fantàstiques d’aquest univers, de quatre metres d’alt per set d’ample.