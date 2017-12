La DOP Siurana preveu una campanya amb 5 milions de quilos d'oli «de qualitat i equilibrat»

16 cooperatives mostren el producte a la Fira de l'Oli a la Rambla Nova de Tarragona

Actualitzada 03/12/2017 a les 17:06

La DOP Siurana preveu una campanya d'uns 5 milions de quilos d'oli, en la mitjana de producció. Segons el president, Antoni Galceran, la sequera ha fet minvar la quantitat d'oli i, si hagués plogut més, s'hauria pogut arribar als 6 milions de quilos d'oli. «Les pluges van arribar a l'octubre i ja era una mica tard», ha lamentat Galceran, que tot i això ha assegurat que la qualitat serà «molt bona» gràcies a un índex de maduració més avançat que fa que l'oli sigui «més equilibrat i sense tanta potència d'amarg i picant». Aquest cap de setmana, la Rambla Nova de Tarragona acull la XVII Fira de l'Oli, on hi participen 16 cooperatives que venen oli, de varietat arbequina, sota el segell de la DOP Siurana, que agrupa la Ribera d'Ebre, el Priorat, Baix i Alt Camp, la Conca de Barberà, Baix Penedès i Tarragonès. S'han programat tastos d'oli, un 'showcooking' o un berenar amb oli i xocolata.



La DOP Siurana fa un bon balanç d'aquesta campanya, en la mitjana de producció habitual de la denominació. La xifra puja respecte a la producció final de l'any passat, quan van tancar amb 4,7 milions de quilos d'oli on esperaven no superar els 3,5 per culpa de la sequera i que en molts camps no hi ha reg. Galceran ha explicat que enguany l'oliva «té un índex de maduració més avançat que altres vegades» i això ha fet «que els olis siguin més equilibrats, sense tanta potència d'amarg i picant però molt equilibrats entre amarg, picant i dolç», ha afirmat.



Per Galceran, l'oli de la DOP Siurana, fet amb varietat arbequina, es distingeix de la DO Garrigues –també amb arbequina- per ser «més equilibrat i no tant pujat de potència». «La varietat arbequina és la que dona més aromes, sabors i equilibris, diferent d'altres varietats», ha dit.



Entre els reptes de la DOP, hi ha la d'aconseguir envasar la totalitat de l'oli, tot i que el president del consell regulador diu que aquest és un procés «lent que no es fa ni de la nit al dia ni d'any a any». Tot i això, ja envasen al voltant del 70% de l'oli i cada vegada ho fan en envasos petits, que tenen més valor afegit. Així, tot i que la garrafa de cinc litres «és l'estrella», les ampolles de quart de litre són les que tenen més èxit, i es destinen a la restauració i als hotels, un sector que la DOP considera «molt important».



A més, els olis de la DOP Siurana també exporten cada vegada més, i han passat de ser tres entitats exportadores a nou, una xifra que també augmenta a poc a poc. Els envasos van a parar als països nòrdics, Alemanya o França, però també a altres països del món, com Àsia, on el Japó i la Xina compren cada cop més, o els Estats Units.



La Fira de l'Oli permet a les Cooperatives mostrar el seu producte des de diferents parades, i ho fan amb torrades amb un bon raig d'oli o amb xocolata, que permet degustar aquest producte d'una manera diferent per apreciar la seva potència. A més, l'esdeveniment desplega tota una programació on s'hi han inclòs esmorzars, berenars amb pa, xocolata, sal i oli –on els ingressos s'han destinat íntegrament al Banc dels Aliments- o un 'showcooking' de la mà de Marc Lozano de l'EHIT Cambrils. Per als més petits, s'ha organitzat tres tastos infantils d'olis. D'altra banda, s'ha fet un sorteig per endur-se el pes del guanyador en litres d'oli. La Fira també ha donat suport al Gran Recapte amb una recollida d'aliments.