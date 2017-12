La ciutat celebra el dissetè aniversari de la declaració de Tarraco per la Unesco

Els museus i els recintes monumentals es van omplir d’activitats, com les recreacions de gladiadors que es van dur a terme a l’Amfiteatre

Actualitzada 03/12/2017 a les 19:44

Tarragona ha rememorat aquest diumenge la declaració del conjunt monumental de Tarraco com a Patrimoni Mundial, fet que va succeir fa disset anys, el 30 de novembre del 2000, en el curs de l’Assemblea de la Unesco celebrada a la ciutat australiana de Cairns. Els museus i monuments de la ciutat, més les vil·les romanes de Centcelles (Constantí) i els Munts (Altafulla), han viscut una jornada de portes obertes i han sigut escenari de diverses activitats commemoratives.



L’Amfiteatre, el monument de Tarraco més visitat, ha rebut al llarg del matí un nombre elevat de persones que no han deixat passar l’oportunitat de participar en les recreacions de les lluites de gladiadors que es van fer a l’arena tarragonina fa 2.000 anys. Un grup de reconstrucció ha fet les delícies, especialment dels més petits, que s’hi han involucrat de manera participativa. Finalitzada la recreació, els gladiadors han convidat els presents a fotografiar-se amb ells, mentre altres assistents han aprofitat per donar una volta pel monument.



El Circ també ha sigut un espai propici per recrear aspectes de la vida a Tarraco, com les supersticions i la màgia, mentre que al Pretori s'han recreat situacions vinculades al món de la religió. A més, en diversos punts de la Part Alta s'ha pogut seguir sessions de música a càrrec de membres de l’Escola Municipal de Música i El Tecler.



La declaració de la Unesco va ser el resultat del treball que va dur a terme l’Ajuntament i un equip d’experts que va elaborar un informe molt complet que va ser sotmès a l’aprovació, en primera instància, de l’ONG Icomos. Superat el primer pas, la decisió final va arribar a l’Assemblea de la Unesco, una aprovació que va impulsar el patrimoni monumental de Tarragona.