Tarragona i Reus celebren el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

La ciutat de Tarragona il·luminarà el Palau Municipal i la Torre dels Vents de color taronja, diumenge al vespre

Redacció

Actualitzada 01/12/2017 a les 18:52

Les ciutats de Tarragona i Reus s'han volgut sumar a la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es celebra el dia 3 de desembre.



Enguany, Reus començarà els diversos actes per commemorar aquest dia aquest divendres a la tarda, on a les 18.45 hores està prevista la projecció documental 'Jo també vull sexe', produït pel programa Sense ficció de TV3, amb la participació dels autors i amb un breu debat posterior sobre el tema de la sexualitat i les persones amb diversitat funcional.



Tot seguit hi haurà l'acte de reconeixement, per part de Societat Limitada -Dow Chemical, a persones o entitats destacades en l'àmbit de la diversitat funcional i dels moviments socials. I per acabar, s’atorgaran els premis de l'Obra social 'La Caixa'.



Dissabte 2 de desembre al matí s'han programat, a la placeta del Gegant Indi, carrer de Sant Joan, d’11 a 13.30 hores, un partit de bàsquet participatiu (amb cadira de rodes), organitzat pel Club Esportiu Costa Daurada de Reus. I durant les mateixes hores, a la plaça de Prim durant el matí, tindrà lloc una màster Class de Zumba per la salut mental, organitzada per l’Associació Francesc Tosquelles amb la col·laboració del Gimnàs Fitness 4 live, i actuació del Grup de Zumba Down Revolution de l'Associació Down Tarragona amb la col·laboració de la Sala New York de Reus.



Pel que fa a la ciutat de Tarragona, diumenge al vespre, amb motiu d'aquest dia, el Palau Municipal i la Torre dels Vents s'il·luminaran de color taronja, el color de la diada. I pel dilluns 4, s’han organitzat una sèrie d’actes que tindran lloc a la Rambla Nova, en el tram entre el carrer Comte de Rius i Sant Francesc.



A partir de les 10 del matí i fins a les 13.30 hores hi haurà una Fira d’entitats del Consell Municipal de la Discapacitat, cançons, danses tradicionals, zumba, teatre i la lectura del Manifest de la Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual.



Els actes estan organitzats pel Consell Municipal de la Discapacitat de l’àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Tarragona amb la col·laboració de la Federació Mestral Cocemfe, Associació Aurora, Associació Ment i Salut La Muralla, Fundació Onada i Europe Direct.