Ocine les Gavarres inaugura una nova sala amb butaques reclinables

La sala s'estrena aquest divendres amb el film Coco, la nova pel·lícula de Pixar

Actualitzada 01/12/2017 a les 15:33

Ocine les Gavarres de Tarragona ha inaugurat, aquest 1 de desembre, una nova sala, la número 17, equipada amb l'última tecnologia.



La nova sala compta amb so Dolby Atmos, un projector làser, una pantalla de més de 100 m2, un amfiteatre de butaques condicionat per millorar la visón de la pantalla, i com a novetat, la sala inclou butaques vip reclinables per gaudir de la pel·lícula.



Respecte al so Dolby Atmos, aquest té una potència de 28.000W que es distribuirà a través de 41 altaveus, això permetrà que el so arribi a qualsevol punt de la sala de cinema, fins i tot al sostre.



El projector làser presenta una resolució de 2K i amb un processament precís de color per crear una millor experiència visual.



Pel que fa a l'aforament de la sala, aquesta compta amb 337 butaques. Hi ha tres tipus de butaques diferents: butaques VIP-Plus, reclinables amb 4 polsadors situats al reposabraços, butaques VIP-Relax de gran amplitud, que permeten inclinar totalment el respatller i gaudir al màxim de la pel·lícula i les butaques clàssiques.



La sala s'estrena aquest divendres amb el film Coco, la nova pel·lícula de Pixar. I el dia 15 de desembre arribarà el torn d'Star Wars: Els últims Jedi, el 8è episodi de la saga.