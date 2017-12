Les comissions de treball de l'AEQT posen en comú la feina feta durant el 2017

Més d’un centenar de persones van assistir a la trobada

Redacció

Actualitzada 01/12/2017 a les 15:57

Les vuit comissions que concentren el treball comú del sector químic a Tarragona, sota el paraigua de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), es van trobar aquest dijous per a posar sobre la taula aquella feina que es fa des de l’Associació per buscar un retorn positiu sobre la Indústria Química del territori. D’aquesta manera, més d’un centenar de persones es van reunir per descriure les línies de treball seguides des de les diferents comissions en aquest any 2017.



Aquestes comissions (Activitats Portuàries i Logística, Comunicació, Empreses de Serveis, Energia, Medi Ambient, Seguretat, Sociolaboral i Territori) reuneixen periòdicament els tècnics responsables d’aquestes àrees en cada companyia per treballar les solucions comunes als reptes compartits.



El President de l’AEQT, Josep Francesc Font, va estar l’encarregat d’obrir l’acte, i ho va fer recordant la importància de les persones, i agraint l’esforç dels presents, que amb el seu treball lideren els projectes que van més enllà de les fronteres de les seves empreses, i que reverteixen sobre el bé comú del sector i, per tant, del territori.



Acabada aquesta intervenció, un a un, els presidents de les diferents comissions van descriure el treball dut a terme des de cada grup. Tots van coincidir en destacar l’esforç dels integrants de les comissions, que destinen una part del seu temps als projectes de l’Associació. En la mateixa línia els Presidents de comissions, com també havia fet abans el President de l’AEQT, van destacar la funció motora que fa el personal propi de l’Associació.



En la segona part de l’acte es va donar pas al comunicador Xavier Guix, qui va protagonitzar la xerrada 'Ni m’explico, ni m’entens. Comunicació i Relacions'.



Per segon any consecutiu, la jornada també va comptar amb la participació dels Business Partners de l’AEQT. Les 19 empreses que formen part d’aquest programa (Caixa d’Enginyers, RDT, Bros Group, Technip Ibéria, SGS, Invall, Arola, Tecnatom, ERM, Grup Ergos, Salut i Treball, Sinzatec, Pipeline Insfrastructure, Tauw Ibéria, Dynatec, SP Activa, Inerco, Parés i Aubia i Ceres.) van poder mostrar els seus productes i serveis en un espai de networking creat expressament per a l’ocasió.