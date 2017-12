La secció de patinatge del Nàstic inaugura la nova pista de gel

Obrirà fins el 7 de gener, està instal·lada a les Gavarres i compta amb un tobogan de sis metres

Redacció

Actualitzada 30/11/2017 a les 20:11

La secció de patinatge del Nàstic de Tarragona serà l’encarregada d’inaugurar aquesta tarda la nova pista de gel de la ciutat, instal·lada a les Gavarres durant la temporada nadalenca. Sota el nom de TarracoGel, aquesta nova oferta d’oci romandrà oberta fins el dia 7 de gener.



La pista de gel s’ha instal·lat a l’interior d’un envelat de 800 metres quadrats que comptarà amb una zona comercial i la superfície de gel per patinar serà de 390 metres quadrats. A més, l’espai comptarà amb llums i ambientació sonora per transmetre als assistents l’esperit nadalenc. Al costat del gran envelat principal s’alça un tobogan de sis metres. Fins a quatre persones podran llençar-se des de la part més alta de l’estructura, gràcies als quatre carrils de descens que disposarà, per on els participants es desplaçaran mitjançant un trineu. Es tracta d’una oferta d’oci que fins ara no s’havia vist a Tarragona durant les festes de Nadal. De fet, aquest tobogan és, segons els organitzadors, «el més gran de Tarragona».



El complex d’oci obre les seves portes avui i les tancarà el diumenge dia 7 de gener. Els dies laborables entre l’1 i el 22 de desembre l’horari serà de cinc de la tarda a nou del vespre. A partir del 27 de desembre i els dies festius obrirà entre les 11 del matí i les nou del vespre, tal com passarà el dia 7 de desembre. Els dies 24 i 31 de desembre es podrà patinar entre les 11 i les vuit del vespre, i el dia de Nadal i el de Sant Esteve, així com l’1 de gener i el dia de Reis, la pista romandrà oberta entre les 18h i les 22h.