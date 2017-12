L'epigrafista Alföldy rep un homenatge en forma de llibre

L'obra 'Géza Alföldy. Estudios tarraconenses', conté una dotzena d’articles referits a l’epigrafia de Tarraco escrits per Alföldy​​​​​​​

La sala d’actes de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica va ser escenari de la presentació del llibre Géza Alföldy. Estudios tarraconenses, coeditat per l’ICAC, la URV i l’Institut Arqueològic Alemany, un homenatge a l’epigrafista hongarès (Budapest, 1935 – Atenes, 2011).



El contingut de les làpides de Tarraco localitzades a la ciutat, moltes formant part d’estructures d’edificis de la Part Alta, es coneix gràcies a la important tasca d’estudi que va fer Alföldy al llarg de molts anys. Alföldy va ser doctor honoris causa per deu universitats, entre elles la URV (2009). El llibre conté una dotzena d’articles escrits per Alföldy, referits a l’epigrafia de Tarraco. L’edició del llibre ha anat a càrrec de Diana Gorostidi (URV-ICAC), persona que va mantenir un estret contacte amb l’epigrafista hongarès i que segueix amb la investigació que va fer Alföldy.