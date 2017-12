Jornada de sensibilització i prevenció de la sida a centres educatius tarragonins

La jornada s’ha realitzat coincidint amb el Dia Internacional de la lluita contra la sida

Redacció

Actualitzada 01/12/2017 a les 16:22

Amb motiu de Dia Internacional de la Lluita contra la Sida, aquest matí s’ha realitzat una jornada de sensibilització i prevenció amb els alumnes de 4rt d’ESO dels centres educatius Institut Collblanc i Col.legi Joan XXIII, juntament amb el Centre Cívic de Bonavista i ABS Bonavista.



Durant la jornada s’ha explicat als alumnes com promoure hàbits saludables en la salut sexual i VIH/SIDA. També s’ha informat dels recursos municipals que hi ha sobre aquesta temàtica i s’ha tractar de conscienciar de la importància de la prevenció i la promoció de la salut en l’àmbit de la sexualitat. Els estudiants han fet una imatge gràfica amb llaços humans.



A les activitats hi han participat 180 alumnes de la zona Bonavista i han estat desenvolupades per l’equip de llevadores de l’ASSIR-ICS Tarragona Valls, ASSEXORA’TGN i els tècnics de salut de l’entitat H2o i del Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès, amb el suport de la conselleria de Joventut i de l’àrea de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Tarragona.



Per commemorar el Dia Internacional contra la Sida, aquest nit, el grup de joves Komando Nits Q, distribuirà material preventiu als locals d'oci nocturn que pertanyen a la plataforma Nits Q. També s’il·luminarà de vermell la façana del Ajuntament de Tarragona i la Torre dels Vents.