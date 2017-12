Creu Roja Joventut rep una seixantena de joguines al Mercat Central en quatre dies

Durant tota la setmana l’equipament cedeix una parada a l’entitat per poder dur a terme la campanya solidària

Actualitzada 01/12/2017 a les 15:18

Creu Roja Joventut ha rebut, fins ahir dijous al vespre, una seixantena de joguines a la parada que el Mercat Central de Tarragona ha cedit a l’entitat durant aquesta setmana per tal que pugui dur a terme la seva campanya de recollida de joguines.

La col·laboració va començar el dilluns 27 de novembre i acaba aquest divendres 1 de desembre. Durant aquests cinc dies, voluntaris de Creu Roja Joventut estan rebent els regals cedits de manera altruista pels tarragonins i tarragonines. Hi ha temps per participar-hi fins a les 20h d’avui.



La campanya Els seus drets en joc, que es desenvolupa per tot l’Estat, és una iniciativa de Creu Roja Joventut que té per objectiu que els infants en situació de vulnerabilitat tinguin una joguina nova per Nadal. Es demanen joguets nous, no sexistes i no bèl·lics, fent una aposta pels jocs col·laboratius, de taula o puzles.

La campanya es trasllada el cap de setmana a PortAventura World

Cada persona que ha fet una donació a la parada del Mercat Central de Tarragona ha rebut un cupó, gentilesa de la Fundació PortAventura, pel qual fins a quatre persones podran entrar al parc temàtic per 20 euros cadascuna durant aquest cap de setmana.

A més, dissabte 2 i diumenge 3 de desembre la Fundació PortAventura cedirà un estand a Creu Roja Joventut, al costat de les taquilles d’accés, per continuar recollint joguines entre els visitants. En aquest cas també s’entregarà un cupó.