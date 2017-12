Canvien les plaques dels carrers dels barris de Ponent i Tarragona II

Forma part d’un Pla de Millora per col·locar noves plaques de marbre o repintar les existents

L’Ajuntament de Tarragona està executant un Pla de Millora de les Plaques dels carrers de la ciutat i aquesta setmana s’han col·locat les noves plaques als carres de Riu Clar. En concret es tracta de 31 peces de marbre. A finals d’aquesta setmana la Brigada Municipal està renovant les plaques de Torreforta i la setmana vinent farà el mateix amb ñes les 10 plaques de Tarragona II i les de Països Catalans (Sant Pere i Sant Pau).



La regidoria d’Espais Públics destina 35.000 euros per renovar 365 plaques de 71 carrers de la ciutat. «Amb aquest Pla de Millora estem aconseguint millorar l’estat de les actuals i, per l’altra banda, millorar l’orientació en les zones més turístiques o concorregudes de la ciutat. Les noves plaques –afegeix el regidor d’Espais Públics, José Luis Martín- es col·locaran a carrers on no n’hi havia o bé estaven malmeses pel pas del temps».



La millora de les plaques dels carrers es va iniciar durant el primer trimestre d’any i es va centrar en les zones més turístiques, com Rambla Nova i les illes comercials de vianants del centre de la ciutat. A continuació, es van renovar les de zones molt concorregudes com la Rambla de Ponent, el carrer doctor Mallafrè o Jaume I i també es van repintar 93 del barri de Bonavista, així com 49 situada a Boscos de Tarragona i la urbanització Llevantina.

Abans, també s’havien renovat les 25 plaques del barri de l’Albada i Parc Riuclar, així com les 19 situades al barri de Santa Isabel.