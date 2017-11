La participació en la gravació serà una feina remunerada

Redacció

Actualitzada 30/11/2017 a les 12:04

L'agència de publicitat Càsting Tarragona està buscant actors i actrius per a la gravació de dos spots turístic a Salou durant aquest cap de setmana amb trets britànics. La participació en la gravació serà remunerada. Segons, indiquen en l'anunci compartit a les xarxes socials, no és necessària experiència prèvia ni ser necessàriament rossos. En concret, l'empresa busca un actor i una actriu de 20 a 35 anys, i un actor i una actriu d'entre 35 i 45 anys.



La firma busca dues nenes o nens entre 3 i 15 anys disponibles per poder participar el rodatge aquest cap de setmana. L'empresa informa que aquelles persones interessades poden enviar la seva fotografia i el currículum a info.castingtarragona@gmail.com