Un paó reial es deixa veure a l'interior d'una botiga tancada de Tarragona

L'existència de l'au a l'interior ha sorprès a alguns vianants que l'han pogut observar des de fora

Actualitzada 29/11/2017 a les 13:29

La curiosa imatge d'un paó real dins d'una botiga tancada de la Rambla Nova de Tarragona ha sorprès a alguns vianants que l'han pogut observar des de fora. Des de fa dies, el paó es deixa veure a l'interior de la botiga que actualment està tancada. Les acolorides plomes d'aquest animal criden l'atenció i són fàcilment visibles on antigament estava ubicada la marca Pull&Bear. Es desconeix si l'animal és d'algun veí proper o bé, és del propietari del local on està ubicat.El paó reial és un animal domèstic que pot viure a parcs i jardins, però és originari de les selves de l'Índia i Sri Lanka.