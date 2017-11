Tarragona lliura els premis Josep Vives Ciurana als millors projectes escolars de la ciutat

En aquesta sisena edició s'han presentat 20 experiències per part de 18 centres educatius de la ciutat

30/11/2017

Categoria: Educació Infantil de primer cicle (0 a 3 anys)

Guanyador - Llar d'infants Municipal El Ninot, el projecte 'El desenvolupament motor en el procés maduratiu dels infants en l'etapa 0 a 3'

Accèssit - Llar d'infants municipal César August, pel projecte 'Més que un hort'

Accèssit - Llar d'infants municipal La Taronja, pel projecte 'Menjarem, menjarem, menjarem i tots riurem'

Categoria: Educació Infantil de segon cicle (3 a 6 anys)

Guanyador - Escola Pau Delclòs, pel projecte 'El monument dels Castellers de Tarragona'

Accèsit -Escola de Pràctiques, pel projecte 'Onades de poesia'

Accèssit - Escola Cèsar August, pel projecte 'Tarragona ens emociona'

Categoria: Educació Primària (6 a 12 anys)

Guanyador - Escola Sant Salvador, pel projecte 'Salvem l'Anella Verda de Tarragona'

Accèssit - Escola El Miracle, pel projecte 'Fira de turisme'

Accèssit - Escola El Serrallo, pel projecte 'Habilitació hort escolar ecològic'

Categoria: Educació Especial

Guanyador - Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Rafael, pel projecte 'Sistemes augmentatius alternatius de comunicació'

Accèssit - Escola Solc, pel projecte 'Johan mai aniràs sol'

Aquest dimecres 29, s'han lliurat els Premis d'Educació Josep Vives Ciurana, els quals van tenir lloc a les instal·lacions de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET).Els premis reconeixen, anualment, la tasca que desenvolupen els centres escolars de la ciutat com a comunitat educativa integrada pel professorat, alumnat, mares i pares i personal no docent.Els premis, organitzats per l'IMET a través del Projecte Educatiu de Ciutat i com a Ciutat Amiga de la Infància, consten de quatre categories: primer cicle d'educació infantil (0-3 anys), segon cicle d'educació infantil (3-6 anys), educació primària (6-12 anys) i, com a novetat en aquesta convocatòria, educació especial.En aquesta sisena edició s'han presentat 20 experiències per part de 18 centres educatius de la ciutat. Els premis tenen una dotació econòmica de 1.200€ per a cadascuna de les categories.El jurat avaluador ha estat format pel conseller d'Educació de l'Ajuntament de Tarragona, Francesc Roca; la directora de l'Institut Municipal d'Educació, Montserrat Fortuny; un representant de cada centre segons categories i un representant de Repsol, empresa col·laboradora dels premis.Els guardonats d'aquesta edició han estat: