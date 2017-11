Tarragona acollirà 5 refugiats sirians procedents del Líban

En total aquest dilluns han arribat a l'aeroport de Barajas 203 refugiats sirians, dels quals 114 són menors d'edat

Actualitzada 30/11/2017 a les 19:23

Un total de 203 refugiats sirians procedents del Líban han arribat aquest dijous sobre les dues del migdia a l'aeroport de Barajas a Madrid. Aquest grup de refugiats està integrat per 49 homes, 40 dones i 114 menors d'edat. Dels 203 refugiats, 36 seran acollits a Catalunya, concretament a les demarcacions de Barcelona (27), Tarragona (5) i Girona (4). Segons ha indicat el Ministeri de l'Interior, Espanya ha acollit 2.634 sol·licitants de protecció internacional, dels quals 1.301 ho han estat via reubicació i 1.335 via reassentament, dels quals 410 procedien de Turquia i 923 del Líban.



Aquestes persones rebran allotjament i manutenció en un centre d'acolliment. D’altra banda, l’atenció també inclou l’assessorament i l’acompanyament jurídic en la seva sol·licitud de protecció internacional, l’atenció psicosocial, l'acompanyament a centres escolars, sanitaris i socials públics, l'aprenentatge de l'idioma i habilitats socials bàsiques, orientació i intermediació per a la formació professional i la reinserció laboral, activitats culturals i ajudes econòmiques.