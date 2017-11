Actualitzada 30/11/2017 a les 11:25

Les entrades per assistir a la gala de la Disfressa d’Or sortiran a la venda el proper dilluns 4 de desembre. Les entrades d’aquest esdeveniment del caranaval tarragoní, que se celebrarà el 8 de febrer a les 21.30 a la Tarraco Arena Plaça (TAP), estaran disponibles al web www.ticketplus.cat i a les botigues Arsis i Itaca de Tarragona i Qui’k de Reus. El preu de les localitats oscil·larà entre els 18 euros i els 12 euros més les despeses de gestió.La Disfressa d'Or és el concurs a la millor disfressa individual de la ciutat i les comparses participants hi llueixen les seves millors gales. La cita s'ha consolidat com un dels actes més destacats del Carnaval de Tarragona que se celebrarà del 2 al 13 de febrer de 2018.