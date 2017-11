La Polícia Portuària de Tarragona celebra la seva diada

L’esdeveniment pretén posar en valor la tasca de seguretat i prevenció que desenvolupa aquest cos policial en el recinte portuari

Redacció

30/11/2017

Sota el lema ‘Policia Portuària, persones compromeses’, la Policia Portuària de Tarragona ha celebrat aquesta setmana la seva diada per sisè any consecutiu. L'acte ha tingut lloc al Teatret del Serrallo.



L’esdeveniment pretén posar en valor la tasca de seguretat i prevenció que desenvolupa aquest cos policial en el recinte portuari.



A l’acte hi han assistit el president del Port de Tarragona, Josep Andreu; el director general de l’Autoritat Portuària, Ramon Ignacio Garcia; el director de Domini Públic i Protecció Portuària, Josep Lluis Díez; i l’ Intendent en Cap de la Policia Portuària, Joan Bergadà.



Durant l’acte s’han lliurat diferents reconeixement a membres del cos, bé sigui per la seva trajectòria professional, com a reconeixement d’actuacions meritòries o serveis concrets destacables, o per la realització, gestió i implantació de nous processos i protocols que hagin suposat una millora per a les funcions d’aquest cos.



També s’ha destacat a alguns membres del personal de l’APT per la seva col·laboració amb el cos de la Policia Portuària en aquest últim any. Les mètopes han estat entregades en reconeixement a tasques relacionades amb l’àmbit del pla d’autoprotecció portuària, la realització i actualització de la planimetria de les Instal·lacions del Port, la implantació i millora de noves tecnologies i sistemes informàtics, la producció d’esdeveniments vinculats al cos de seguretat, la identitat visual i corporativa del seu parc mòbil o la gestió dels recursos humans destinats a la Policia Portuària.