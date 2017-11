L'acte es durà a terme aquest divendres a les 20 hores a l'església de Sant Agustí

Actualitzada 30/11/2017 a les 15:31

Associació La Salle: Josep Maria Nosas Brull

Associació del Pas de la Presa de Jesús: Vicens Viñals Blanca

Cofradia del Cristo del Buen Amor y N. S de la Amargura con S. Juan Evangelista: Mossèn Agustí Ayats i Badía

Germandat del Sant Ecce Homo: Banda de Timbals i Sacs de Gemecs de la Germandat del Sant Ecce Homo

Germandat de N.P. Jesús de la Passió: Oscar Iván Trigos Rodríguez

Reial Germandat de Jesús Natzarè: Arquebisbat de Tarragona

Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N. S. Jesucrist: Francesc d'Assis Potau i Mas

Reial Congregació del Venerat Cos de Jesucrist en el Descendiment de la Creu: Maria Agustín March

Secció de Senyores de la Pietat del Gremi de Pagesos de S. Llorenç i S. Isidre de Tarragona: Maria Dolores Xifré Torné

Il·lustre Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona: Lluís Maria Salvat i Galtés

Gremi de Marejants: Família Morera

Gremi de Pagesos de S. Llorenç i S. Isidre: Luís Álvarez de Vilallonga

Congregació de Senyores sota la invocació de la P. Sang de N.S. Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat: Rafel Simó Viñes

Aquest divendres 1 de desembre es lliuren els 24è Premis Fidelitat Setmana Santa de Tarragona que tindran lloc a l'església de Sant Agustí, Rambla Vella 10-12, a les 20 hores.L'acte serà presidit per l'Arquebisbe de Tarragona i Primat, Jaume Pujol i Balcells, i per l'Alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. En el seu transcurs de l'acte, totes les germandats, associacions, gremis i confraries de la ciutat atorgaran el seu guardó a les persones, grups o entitats escollides per cada una d'elles.Enguany, l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona ha decidit atorgar el seu premi al Dr. Josep Maria Sabaté i Bosch, Cronista de la Setmana Santa de Tarragona.Aquesta és la relació de tots els premiats: