En marxa la construcció de l'edifici de 30 habitatges al solar de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil

Els treballs finalitzaran el maig del 2019

Redacció

Actualitzada 30/11/2017 a les 15:15

Les obres de construcció de l’edifici plurifamiliar situat on abans hi havia l’antiga caserna de la Guàrdia Civil s’han iniciat aquest dijous. L’edifici, situat al número 1 del carrer López Peláez, tindrà quatre plantes que acolliran 30 habitatges, 31 trasters, 27 places d’aparcament i dos locals comercials. Els pisos són d’1, 2 o 3 dormitoris i tenen una superfície d’entre 65 i 105 m2. Es preveu que els treballs tinguin una durada de 18 mesos i finalitzin el maig del 2019, tal i com ha explicat el regidor de Territori, Josep Maria Milà.



El Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (Smhausa) va adjudicar l’obra el passat mes d’octubre per 3.097.097 euros a Eiffage Infraestructuras Sau. Abans de executar la fonamentació de l’edifici, l’empresa ha començat a realitzar la darrera etapa de les excavacions. Cal recordar que les restes arqueològiques de la primera excavació, que va anar a càrrec de Smhausa, ja es van documentar i no han provocat cap modificació del projecte.



D’altra banda, el Servei Municipal de l’Habitatge està procedint a la signatura dels contractes amb els compradors que van guanyar el concurs, mitjançant sorteig, per adquirir un habitatge que tindrà «preus socials» segons Milà.