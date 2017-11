Els farmacèutics de Tarragona col·laboren activament en la lluita contra la Sida

Des del juliol de 2015, 20 farmàcies de la província de Tarragona ofereixen la prova ràpida del VIH

Actualitzada 30/11/2017 a les 17:53

Tarragona: 685 proves

Reus: 501

El Vendrell: 38

Valls: 16

Tortosa: 39

Amposta: 27

En motiu del Dia Mundial contra la Sida, aquest divendres 1 de desembre, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) ha presentat aquest dijous, a la seva seu, les dades epidemiològiques d’aquest any respecte a aquesta malaltia.En relació a les dades a la demarcació de Tarragona, actualment, un total de 20 farmàcies de la província són les que ofereixen la prova ràpida del VIH.Aquesta iniciativa neix fruit del conveni signat entre el CatSalut, la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.Durant el 2016 la mitjana de persones que es van realitzar la prova eren un 76% homes amb edats compreses entre els 31 i els 45 anys. El 54% dels usuaris era la primera vegada que es feien la prova. Un 68% es va realitzar la prova per pràctiques hetereosexuals de risc, i un 49% es va fer aquestes proves a farmàcies participants de Tarragona.Des del maig del 2012 i fins a octubre del 2017, s’han realitzat un total de 1.306 proves a la província de Tarragona, 19 de les quals han resultat reactives.Pel que fa a la població on s’han realitzats les proves durant aquests anys ha estat el següent:Per a més informació sobre la prova ràpida de detecció precoç del VIH, ho trobareu a la pàgina web del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona.