El candidat de JxC per Tarragona es refereix a Cs com partit d'ultradreta

El cap de llista, Eusebi Campdepadrós, diu que «l’objectiu és aconseguir l’Estat de Catalunya»

Actualitzada 30/11/2017 a les 20:52

La confluència de la Rambla Nova amb la plaça Imperial Tarraco, on el passat 1 d’octubre es van produir contundents càrregues policials a persones que volien votar amb motiu del referèndum, va ser el lloc escollit per presentar-se la llista de Junts per Catalunya per la circumscripció de Tarragona a les eleccions del 21-D. La candidatura l’encapçala Eusebi Campdepadrós, exmilitant d’ERC, i la número dos és l’exmilitant del PSC Teresa Pallarès, qui va ser subdelegada del Govern de l’Estat.



Campdepadrós va manifestar que «és un privilegi i un honor encapçalar aquesta llista, per la gent que la forma i perquè l’objectiu segueix sent el mateix: aconseguir l’Estat de Catalunya». El candidat de Junts per Catalunya va afirmar que «no ho vaig dubtar quan vaig rebre la trucada de Puigdemont» i, precisament, va posar com un dels molts reptes que té al davant aquesta formació «retornar al president Puigdemont a on li correspon i derrotar l’article 155 i als partits que li donen suport, el PP, el PSC i la ultradreta de Ciutadans». Aquesta campanya «va de derrotar aquells que diuen que –amb l’aplicació del 155– han portat la normalitat». «Nosaltres el que volem és restaurar la normalitat i el Govern legítim». Campdepadrós va afirmar que tots els partits hauran «d’acatar el vot que emeti la ciutadania i el que ja es va votar l’1 d’octubre, l’Estat independent en forma de República».



Per la seva banda, la número dos, Teresa Pallarès, va recortdar que «vaig militar al PSC fins al 2012, vaig ocupar càrrecs de responsabilitat i no era independentista». «Hem fet una llista transversal, de gent preparada que vol que no hi hagi gent a la presó», en referència als consellers i als ‘Jordis’.



El número tres és l’alcalde de Valls i diputat Albert Batet, qui va comentar que la presentació de la candidatura «la fem aquí, on l’1 d’octubre l’Estat espanyol, on mana el PP amb el suport del PSC i Ciutadans, va pegar els tarragonins».



Mònica Sales, número quatre i primera representant de les Terres de l’Ebre, va dir que «va ser fàcil dir sí a una candidatura en la qual tots tenim en comú el president Carles Puigdemont». Sales va afegir que «omplirem les urnes de vots i aconseguirem el retorn del president a la Generalitat». També forma part de la llista el membre de l’ANC Pere Grau, qui va apuntar que «el nostre repte és que retorni la sobirania al poble i al Parlament».