A presó un detingut per un robatori amb intimidació a la Part Alta de Tarragona

Arran d'aquest robatori, els mossos van comprovar que es tractava del mateix lladre que havia comès un altre robatori a l'interior d'un vehicle

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimarts, un home de 20 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Tarragona, com a presumpte autor d’un robatori amb força, un robatori amb intimidació i un robatori amb força a interior d'un vehicle.



Aquest dimarts al matí, una veïna de la Part Alta de Tarragona va avisar als mossos quan va veure que un jove acabava de robar-li en el traster situat davant de casa seva. La víctima va escoltar sorolls a l’exterior del seu pis i quan va anar a veure què passava, va veure com un noi sortia del seu traster amb una motxilla. La dona va recriminar-li al noi el fet i aquest la va amenaçar amb un tornavís de grans dimensions. Després va fugir ràpidament.



Amb la informació de la víctima, diversos agents dels mossos van fer recerca per la zona. Poc després, una patrulla que es trobava fent prevenció en establiments de la ciutat, va veure un individu remenant una motxilla als Jardins de la Reconciliació de Tarragona. Els policies van identificar-lo i van comprovar que es tractava del lladre que havia robat en el traster.



En l’escorcoll li van trobar un ganivet de doble fulla amagat als pantalons. A més, a la motxilla hi havia els objectes sostrets del traster.



Arran d’aquesta detenció, la Unitat d’Investigació de Tarragona va poder resoldre un altre robatori, en aquest cas, a l’interior d’un vehicle. Els mossos van comprovar que el lladre era el mateix individu que el dilluns al matí havia trencat el vidre d’un vehicle situat al carrer Assalt per endur-se diversos objectes del seu interior.



El detingut, que acumula 16 antecedents policials, ha passat aquest dijous a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge ha decretat el seu ingrés a presó.