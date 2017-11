Tarragona, Reus i Tortosa reben el distintiu de 'Ciutats i Viles amb Caràcter'

L'Agència Catalana de Turisme ha reconegut aquest dimecres a la tarda a vuit ciutats catalanes amb aquest distintiu

Redacció

Actualitzada 29/11/2017 a les 20:52

L'Agència Catalana de Turisme ha reconegut aquest dimecres a la tarda tres ciutats de la demarcació, Tarragona, Reus i Tortosa, amb el distintiu Ciutats i Viles amb Caràcter, durant un acte institucional que ha tingut lloc al Palau Moja de Barcelona.



El director general de Turisme, Octavi Bono, i el director de l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, han estat els encarregats de lliurar aquests reconeixements. Les distincions les han recollit en nom de les seves ciutats la tinent d’alcalde i consellera de Turisme de Tarragona, Immaculada Rodríguez; el tinent d’alcalde i regidor de Turisme de Tortosa, Josep Monclús; la regidora de Cultura i Projecció de Ciutat de Reus, Montserrat Caelles, entre d'altres autoritats de les altres ciutats distinguides.



Aquesta marca té com a objectiu posar en valor el patrimoni urbà de Catalunya i promocionar aquelles ciutats que combinen diferents aspectes (cultura, art, gastronomia, arquitectura, innovació, etc.) per oferir al visitant una experiència completa. Hi poden optar ciutats mitjanes –pel que fa al volum de població- i amb una forta personalitat marcada per alguns aspectes com ara el caràcter històrico-cultural, enogastronòmic, artístico-creatiu, entre d’altres.



Aquest distintiu també s’ha concedit a les ciutats de Girona, Lleida, Terrassa, Vic i Vilafranca del Penedès.