S'incendia un camió que transportava paqueteria a l'A-7 a Tarragona

Hi ha un carril tallat a l'autovia, ja que el camió encara ha de ser retirat

Un camió que transportava paqueteria ha cremat, la matinada d'aquest dimecres 29 de novembre, a l'A-7 a l'alçada de Tarragona. Els Bombers han rebut l'avís prop de la 1 de la matinada quan, per causes que s'estan investigant, un camió s'ha incendiat al punt quilomètric 1.161 de l'A-7 en sentit sud. El foc ha cremat la cabina i la part de la caixa del vehicle. No s'han hagut de lamentar ferits.L'incendi va causar una gran columna de fum visible des d'habitatges propers al parc del Francolí i l'olor de cremat se sentia des de punts cèntrics de la ciutat com la plaça Imperial Tarraco. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar els Mossos d'Esquadra i quatre dotacions de Bombers, que van treballar en les tasques d'extinció de l'incendi.El succés també ha causat afectació viària. El matí d'aquest dimecres hi ha un carril tallat a l'A-7, ja que s'ha de realitzar el traspàs de la càrrega que el vehicle duia a l'interior i la mateixa retirada del camió.